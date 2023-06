Massimo Giletti Verso Il Ritorno In Rai | Ecco Cosa Farà!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 giugno 2023)sta per farein Rai, come si credeva ormai da diversi mesi. Iniziano a trapelare sempre più dettagli sul programma che potrebbe presto condurre… C’è aria di cambiamento in Rai, come ormai si è intuito da un po’ di tempo. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, che diventano sempre più insistenti, sarebbe sempre più vicino ildi. Il suo nome va ad aggiungersi a quelli di Lorella Cuccarini e Pino Insegno, che potrebbero tornare in Rai dopo il cambio di vertici.: il conduttore torna in Rai con un nuovo format!ha abbandonato LA7 ormai dal mese di aprile, periodo in cui è stato sospeso il suo programma, Non è l’Arena. Da ...