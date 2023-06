Marsala | aggressione al distributore automatico | il video del pestaggio

= '1687523850' AND banner_sld = '' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > Il video dell'è stato pubblicato da Tp24. I Carabinieri, diretti e coordinati ...Sono immagini raccapriccianti, quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza di un distributore di sigarette a. Un'violenta, scioccante, avvenuta nei giorni scorsi, in ...... 'pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d''. E se non si erra la nazione di ... Vittorio Alfieri = '1687292550' AND banner_sld = '' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ...

Violenza a Marsala. Due ragazzi picchiano brutalmente un uomo. Il video shock - TP24.it Tp24

Due giovani sono stati arrestati a seguito dell'aggressione ai danni di un uomo vicino a Marsala. Non sono ancora noti i motivi del gesto.Sono stati già trovati i due giovanissimi autori del brutale pestaggio ad un giovane che stava prendendo delle ...