Marianella | «Azpilicueta per l’Inter come Darmian! Lukaku-Milan 0%»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023)alè il nome con cui Di Marzio ha aperto Calciomercato – L’Originale stasera (vedi articolo). Al programma di Sky Sportha dato un giudizio sia sullo spagnolo del Chelsea sia sulle voci (smentite) dial. ACQUISTO PROMOSSO – Massimoè ottimista sull’ultimo nome fatto per: «Césarè un buonissimo giocatore. Un giocatore da un carattere straordinario, un vero capitano. Peraltro può giocare a tutta fascia o terzo di destra: è un po’Matteo Darmian nel gioco del. A trentaquattro anni è ancora sano e pronto per fare almeno due ottime stagioni. Fisicamente, calcisticamente e caratterialmente». OPPORTUNITÀ NON REALISTICA – ...