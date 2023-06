Marcello Minenna e le auto di rappresentanza date ai politici nell’inchiesta su corruzione e mascherine

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’ex direttore generale dell’Agenzia delle doganeaveva trovato un sistema per dare «di» ae rappresentanti delle istituzioni. Senza aste pubbliche. Il dettaglio emerge dall’inchiesta che ha portato in carcere l’ex assessore al bilancio della giunta di Virginia Raggi. Insieme a Gianluca Pini, ex esponente della Lega in Emilia-Romagna. Secondo l’inchiesta Pini avrebbe assicurato ache avrebbe interceduto presso Giancarlo Giorgetti (nel 2020, quando non era ancora ministro) per accreditarlo nel Carroccio. L’esponente della Lega è estraneo ai fatti e non indagato. Mentre nella rete di complicità emergono anche un poliziotto e un carabiniere. Le intercettazioni dell’ordinanza In alcune intercettazioni contenute nell’ordinanza ...