Maradona | Platini | Baresi e la sublimazione 

(Di venerdì 23 giugno 2023)e la sublimazione “La vanità è decisamente il mio peccato preferito. Kevin, è elementare. La vanità è l’oppiaceo più naturale”. Per sublimazione, in psicologia, si intende un meccanismo per spostare una pulsione sessuale o aggressiva verso una meta non sessuale o non aggressiva. In chimica un processo di sublimazione è il passaggio di stato di un corpo dallo stato solido a quello aeriforme, senza passare attraverso lo stato liquido. Infine, secondo i dettami sacri della grammatica italiana, la sublimazione è un sostantivo femmine per esprimere elevazione soprattutto in senso spirituale o morale. Diverse sono le attività e le rappresentazioni umane per raggiungere uno stato di elevazione spirituale o morale. Alzi la mano chi – immaginando di essere ancora uno studente tra i banchi di scuola – non ha mai ...