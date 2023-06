Mapello | Perico confessa al pm l’omicidio della cugina e il rogo allo studio del geometra

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 23 giugno 2023) IN CARCERE. Ivano, in cella per aver ucciso aStefania Rota al culmine di una lite per questioni catastali, ha chiesto di essere sentito. Davanti al magistrato ha ammesso il delitto e di essere l’autore del raid incendiario contro lodelche curò la pratica per la