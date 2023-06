Mantova | a Settembre parte il Festivaletteratura 2023

Dal 6 al 10ci sarà, a, il Festivaletteratura 2023, arrivata alla sua ventisettesima edizione, con la partecipazione di oltre trecento scrittori e scrittrici provenienti da tutto il mondo. Tra i ......di Treia Franco Capponi è stato protagonista del passaggio di testimone col sindaco di... al contrario, aquando a Treia si svolgerà il Festival della Soft economy di Symbola . ...Il 1°i COMA_COSE tornano aa due anni dal sold out registrato all'arena di Campo Canoa. Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e lo straordinario tour invernale nei club, ...

Shehan Karunatilaka, lo scrittore dello Sri Lanka che si è aggiudicato il Booker Prize 2022 con il romanzo Le sette lune di Maali Almeida, tradotto in Italia da Faz, sarà in Italia a settembre: il 9 a ...la scrittrice francese Valerie Perrin e la poetessa di origine somala Warsan Shire - saranno a Mantova per il Festivaletteratura 2023, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre. Al Festival è annunciata ...