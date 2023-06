Mammamì Street Food & Pizza | al parco Da Vinci | pizza stile romano con ingredienti napoletani | connubio perfetto

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 giugno 2023) Fiumicino – Benvenuti al, il vostro punto di riferimento per assaporare le migliori tradizioni culinarie di Sicilia, Napoli e Roma, tutte racchiuse in un unico, delizioso locale situato nel suggestivoDaa Fiumicino. Immergetevi in un’esperienza gastronomica unica, degustando piatti e pizze preparate condi primissima qualità e con passione per la buona cucina.: un viaggio tra Sicilia, Napoli e Roma nel cuore delDaLa vera star del menù del...