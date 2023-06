MAI più TONNO in scatola | lo preparo io stessa con questa ricetta È più sicuro!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilincontiene troppo spesso conservanti, additivi, coloranti e raramente olio extravergine d’oliva. Si ha un bel ricercare il migliore in commercio, ogni marca ha delle pecche più o meno evidenti. Meglio sarebbe prepararlo in casa, scegliendo accuratamente tutti gli ingredienti. Con lache vi proponiamo, possiamo disporre di unsalutare e genuino, sempre a patto di optare per materia prima di qualità. Si conserva per due settimane in frigorifero, chiuso ermeticamente in barattoli sterili. Per quanto riguarda questi ultimi, bolliteli per mezz’ora in una casseruola colma d’acqua e negli ultimi cinque minuti inserite anche i coperchi. Scolateli e lasciateli asciugare all’aria. In questo modo sarete certe di aver eliminato germi, batteri e qualsiasi contaminazione. Il...