Maggioranza in fuga dalla Commissione Il Mes avanza con Pd | Azione e +Europa

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ancora una volta sul Mes il governo decide di non decidere. Dopo il cortocircuito di mercoledì inAffari Esteri della Camera, quando il parere del capo di gabinetto del ministro dell’Economia (favorevole al Mes) ha scatenato il panico tra i sovranisti di FdI e Lega, ieri c’è stata una nuova seduta. Alla Camera sul Mes va in scena l’Aventino al contrario delle destre. Schlein: “Mai successo”. Conte: “Governo allo sbando” Sul tavolo la scelta su quale proposta di ratifica del Mes tra quella presentata da Piero De Luca (Pd) e quella di Luigi Marattin (Iv) dovesse essere adottata come testo base. Ebbene il centrodestra ha deciso di non partecipare ai lavori dellache ha adottato il testo del Pd. Mercoledì prossimo è fissato il termine degli emendamenti. Il giorno dopo è previsto il voto sul mandato al relatore, poi il provvedimento ...