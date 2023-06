L’uomo che ha fermato la pesca a strascico

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 giugno 2023) Talamone è una cittadina che sorge su un promontorio dell’Argentario, sulla costa toscana meridionale, a strapiombo sul mar Tirreno. Nei giorni sereni, da una delle colline del parco regionale della Maremma o dalle torri che in epoca medievale si utilizzavano per avvistare i Saraceni, si scorgono alcune isole dell’arcipelago toscano, da Montecristo a Pianosa, fino a intravedere, più a ovest, la Corsica. Ma è l’isola del Giglio a dominare il paesaggio marino e a riempire lo sguardo dei turisti che d’estate godono di un’atmosfera da copertina, e che di sera vedono il sole tramontare dietro la terra dove Napoleone visse in esilio, l’Elba. In una delle piazze della cittadina campeggia una statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, perché Talamone era uno dei punti strategici in cui il generale conservava le munizioni durante la sua celebre impresa del 1680. Ma il villaggio toscano non è famoso ...