Lukaku | l’avvocato svela tutto | «Milan | Arabia | Inter | come stanno le cose»

(Di venerdì 23 giugno 2023), parladell’attaccante belga: le sue dichiarazioni sul futuro del giocatore, cercato da diversi club Sebastian Ledure, avvocato di Romelu, ha così parlato del futuro dell’attaccante in esclusiva a Fabrizio Romano. LE PAROLE – «Nessun colloquio in corso con il. Romelu vuole restare in Europa, lo ha confermato non unendosi ora a qualche club dell’Saudita. La posizione del Chelsea è che i clubessati devono presentare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo».