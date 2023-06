L’Ue ha uno strumento forte contro Putin e la Russia

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’Unione europea oggi ha adottato formalmente l’undicesimo pacchetto di sanzioni, oltre alle solite misurelae i suoi oligarchi, contiene una novità importante. La Commissione e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ha affermatodei funzionari occidentali. I funzionari hanno ... 'Abbiamo ancora grandi eventi in vista e'attacco principale deve ... Dall'via libera a maggiori produzioni di munizioni 'Gli ...Ha sede a Lussemburgo, è un'istituzione intergovernativa (non) ... Dal luglio 2013 ha sostituito'Efsf, European Financial ... nel governo Conte, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. E' ......dei temi centrali dell'Unione europea: la lotta al cambiamento climatico e gli sforzi per'indipendenza energetica. "Oggi quando chiediamo ai giovani quale sia la sfida prioritaria dell'viene ...