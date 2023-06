Crimini di guerra su crimini di guerra: le Nazioni Unite hanno accusato la Russia di un elenco molto lungo di crimini per aver ucciso 136 bambini in Ucraina nel 2022. Le forze russe e i gruppi ...Mentre ZelenskyPutin di valutare un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, alti ufficiali statunitensi hanno fatto sapere alla Cnn che la controffensiva lanciata da Kiev si sta ...Per approfondire: In Siria, Astana conta più dell'Marocco vs Israele " Il Marocco ha annullato il vertice del Negev " forum ideato nel 2022 che riunisce i diplomatici di Israele, Emirati Arabi ...

L’Onu accusa la Russia di crimini contro i bambini ucraini e di averli usati come scudi umani Globalist.it

Tutti i principali aggiornamenti in diretta di venerdì 23 giugno 2023 sulla guerra in Ucraina, arrivata oggi al suo 485esimo giorno ...Da Biden per siglare accordi nei settori della difesa, dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica. Una partnership centrale per contenere ...