LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Sarah Jodoin in testa dopo quattro rotazioni ! Settima Biginelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:23 Tuffo quasi perfetto di Mascalu che però paga il basso coefficiente. 255.60 per la rumena che sogna la finale. 11:22 Molto abbondante l’irlandese Mc Ging, che con 254.65 di punteggio complessivo rischia forse di mancare l’accesso in finale. 11:21 Brutto ultimo tuffo di Carvajal, che con 38.00 punti di parziale si gioca l’accesso alla finale; per ora il punteggio minimo di entrata si aggira intorno ai 258 punti. 11:19 Chiude in maniera convincente con un ottimo ultimo tuffo la britannica Cheng, probabilmente la favorita per l’oro questa sera, 67.20 il suo punteggio che le valgono un totale finale di 276.30. 11:17 Quando manca una sola rotazione alla conclusione delle eliminatorie della piattaforma da 10 metri femminile l’azzurraDi Maria è al comando con un ...