LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Jodoin terza dopo la prima rotazione | nona Biginelli Al comando la britannica Birch

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:23 Prosegue senza particolari picchi questa seconda, tra poco in piattaforma saliranno le azzurre e le atlete nelle prime posizioni. 10:21 Primo tuffo d’interesse della seconda, con laCheng che con un meraviglioso triplo e mezzo ritornato da 62.40 di parziale e un totale di 117.90 si porta in testa. 10:19 Lasi chiude con ladavanti a tutte con 67.20, in seconda posizione la tedesca Christina Wassen distante 1.80 punti.piazza per un’ottima SarahDi Maria con 62.40,Mariacon 51.80 e un tuffo da basso coefficiente. 10:17 Triplo e ...