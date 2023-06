LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Jodoin in testa dopo la seconda rotazione! Nona Biginelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:43 Fase di gara con poca qualità, con il miglior tuffo della spagnola Carvajal che ottiene appena 42 punti. Sbaglia completamente anche l’armena Zakaryan, fuori da ogni discorso qualificazione per la finale. 10:41 Solo 40.0 con il terzo tuffo (3.2) per la britannica Cheng, che commette il primo errore della sua eliminatoria. Cheng passa comunque incon un totale di 157.90. 10:40 Termina anche larotazione e SarahDi Maria è al comando! Duesolidi e puliti per l’azzurra, che guida la classifica con 119 punti e 40 e un margine di poco inferiore ai due punti sulla britannica Cheng.l’altra italiana Maia, in piena corsa per la qualificazione in finale. 10:38Christina ...