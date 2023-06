LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Jodoin Di Maria terza dopo la seconda rotazione

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Tuffo discreto per Mc Ging che colleziona 49.00 punti. È ora il momento della rumena Muscalu. 20.29 Iniziata la. Helle Tuxen ottiene 33.60 punti. 20.28 67.20 per Cheng che va ad inserire inposizionela. Prima Elena Wassen, mentre èDi. 20.27 61.50 anche per SarahDi. L’azzurra si posiziona momentaneamente inposizione, dietro ad Elena Wassen. 20.26 61.50 per la tedesca. È ora il momento diDi. 20.25 Ottimo tuffo di Birch che colleziona 59.45, per un totale di 120.25. È ora ...