LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | iniziano le eliminatorie della piattaforma femminile

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:04 Triplo e mezzo raggruppato (2.7) per la francese Gillet, che è la nuova leader in questa prima rotazione con un tuffo da 58.05. 10:03 Inizia la gara di una delle favorite, la britannica Cheng, settima alle Olimpiadi di Tokyo, parte con un triplo e mezzo avanti (3.0) non perfetto ma sufficiente per andare in testa con un totale di 55.50. 10:02 Con lo stesso tuffo la lettone Patrika risulta invece leggermente scarsa, arrivano i 6 e un punteggio totale di 54.00. 10:01 Molto abbondante la spagnola con il triplo e mezzo avanti carpiato, 40.50 per lei. 10:00 Sarà la spagnola Antolino Pacheco ad aprire le danze di questa eliminatoria in tutte e cinque le rotazioni. 9:58 Cinque rotazioni discelti dai vari gruppi e senza limite nel gradi di difficoltà, con l’unico obiettivo di centrare una ...