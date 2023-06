LIVE Tiro a segno | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | 2 ori nella pistola mista e con Sollazzo | quarta Ceccarello

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:09 Amici di OA Sport, siamo giunti al termine di questa lunghissima giornata dedicata alche ha visto l’Italia trionfare con due medaglie d’oro. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! RIMANETE COLLEGATI PER NON PERDERVI NEANCHE UN AGGIORNAMENTO SUI! BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA 17:08 Stavolta non sbaglia Christen! La svizzera vince la gara della carabina femminile e strappa un prezioso pass per iOlimpici. Quarto posto invece per la nostra Sofia. 17:07 incredibile! Christen sbaglia il, adesso Novotna è a soli due punti dalla svizzera! 17:06 15-11 Ancora Novotna che resiste 17:05 15-9, match point per Christen 17:05 13-9 Nervi saldissimi per Christen che ...

'Bordilandia Park': parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili,a segno e ... Street food dei commercianti + apertura stand e DjSet a cura di Mr Pink + dalle 21 Musicacon i ...La splendida serie di dribbling conclusa con unsotto la traversa ha permesso a Khvicha Kvaratskhelia di superare nelle votazioni le altre reti, premiate con il Goal Of The Month, messe a segno ......(solo 5 in 50 partite in questa leggendaria stagione per il City) per uno dalla tecnica e dal... Come cantavano i mancuniani Oasis,forever, Jack Grealish.

LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: in gara Sollazzo e Ceccarello, c'è la pistola mista OA Sport

Di Daniela Dallera L’emozione c’è sicuramente, tanti i colpi di scena, ma sul fronte del bel gioco se ne vede poco: troppi sbagli, al tiro, in regia, in… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023! In questo day-2 di competizi ...