LIVE Taekwondo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Zampetti vola in finale | è medaglia! Conti e Lomartire si giocano il bronzo

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 La nostraal momento finisce qui, vi diamo appuntamento alle 19:00 per la lotta per le medaglia, grazie per averci seguito! 17:02 Vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera a partire dalle ore 19:00: Sofiasi giocherà la medaglia d’oro contro Lena Stojkovic, mentre Matiase Andreasaranno inper il. 16:59 Arriva la reazione di Abdel Halim, il tedesco è avanti 4-1 quando mancano trenta secondi al termine del secondo round. 16:56 Lyubomir Bodgandov si aggiudica il primo round per 7-3. 16:53 Mentre tra i -58kg maschili si sfidano Mhoammed Nour e Josef Hodayfa Alami. 16:50 Si prosegue con i -54kg maschili: Lyubomir Bogdanov vs Khaled ...

... soprattutto in- action, non essendo facilmente adattabile. L'euforia dirompente di Iniaki ... dalalla Capoeira. Sulla Nami di Emiy Rudd le uniche perplessità riguardano la parrucca ...... Franco Bragagna e Guido Alessandrini Interviste: Marco Tripisciano ore 20:00Gran Prix ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta) ore 23:45Gran Prix Roma - Semifinali e Finali (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Taekwondo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di taekwondo ai Giochi Europei 2023. La competizione contine ...È il momento del taekwondo ai Giochi Europei 2023. Oggi, venerdì 23 giugno, cominceranno infatti finalmente le competizioni sul tatami della Krynica-Zdroj Arena, con un programma contrassegnato da ben ...