LIVE Taekwondo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | sfuma il bronzo per Virginia Maestro

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:22 Arriva il pareggio di Bogdanov. 1-1 il conto 19:22 Forza Andrea! L’azzurro marca il primo punto del secondo round 19:21 Chiarissime le indicazioni del coach! “Non tirare troppo”. L’azzurro deve fare più punti nel secondo round! 19:20 BENISSIMO! Il primo round è di Conti, finisce 5-3 il primo round 19:19 Pareggio di Bogdanov! Grande equilibrio: 3-3 19:18 Pugno di Conti, poi calcio. L’azzurro conduce 3-0 quando mancano 30 secondi alla fine del primo round 19:17 Parte la sfida! Forza Andrea 19:16 Possiamo rifarci subito! Andrea Conti è sul tatami! in palio ilper la categoria 54-kg maschile. L’avversario sarà il bulgaro Bogdanov. 19:14 Niente da fare per! Suphrada Kisskalt vince la medaglia di, ...

... soprattutto in- action, non essendo facilmente adattabile. L'euforia dirompente di Iniaki ... dalalla Capoeira. Sulla Nami di Emiy Rudd le uniche perplessità riguardano la parrucca ...... Franco Bragagna e Guido Alessandrini Interviste: Marco Tripisciano ore 20:00Gran Prix ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta) ore 23:45Gran Prix Roma - Semifinali e Finali (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Taekwondo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di taekwondo ai Giochi Europei 2023. La competizione contine ...È il momento del taekwondo ai Giochi Europei 2023. Oggi, venerdì 23 giugno, cominceranno infatti finalmente le competizioni sul tatami della Krynica-Zdroj Arena, con un programma contrassegnato da ben ...