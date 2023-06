LIVE Taekwondo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | bronzo per Andrea Conti! Tra poco la finale di Zampetti per l’oro!

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:08 Arrivano solo alla fine i punti per Sofia. La croata vince il primo round 17-4. Calma, si può ancora raddrizzare. Forza Sofia 20:08 14-0 per Stojkovic, monologo croato in questo primo round. 20:07 Agguerritissima la croata, adesso sul 7-0. Serve una reazione 20:06 Subito Stojkovic con un calcio da tre punti, poi la croata allunga e si porta sul 4-0 20:05 Concentratissima l’azzurra. La posta in gioco è altissima. FORZA! Comincia il match. Parte il primo round 20:04 Eccola Sofia! L’azzurra utilizzerà la casacca rossa! 20:02 Fervono i preparativi prima delle quattro finali! La prima sarà proprio quella della -46 kg femminile. Sofiasta per fare ingresso sul tatami 20:00 Intanto Kostantino Dimitropoulos ha vinto ilnella categoria -54 kg maschile, sconfiggendo ...

LIVE Taekwondo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di taekwondo ai Giochi Europei 2023. La competizione contine ...È il momento del taekwondo ai Giochi Europei 2023. Oggi, venerdì 23 giugno, cominceranno infatti finalmente le competizioni sul tatami della Krynica-Zdroj Arena, con un programma contrassegnato da ben ...