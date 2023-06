LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon trionfa nei 100 dorso! De Tullio si conferma nei 400 Martinenghi battuto da Kamminga

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.04: Ai 50 Aoki, Carraro, Schouten 19.03: Queste le protagoniste della finale dei 100 rana: Carraro (Ita), Hanlon (Gbr), McSharry (Irl), Castiglioni (Ita), Aoki (Jpn), Schouten (Ned), Mamie (Sui), Bottazzo (Ita), Hansson (Swe), Gorbenko (Isr) 19.01: Ruta Meylutyte vince con 1’06?90 la finale B dei 100 rana, secondo posto per Francesca Fangio con 1’07?54, solo terza Benedetta Pilato con 1’07?83 19.00. Tra poco la finale B dei 100 rana con le prime due dell’Europeo dello scorso anno: Pilato e Meylutyte 18.57: Vince l’olandese Arnocon 59?08, secondo posto per Nicolòcon un buon 59?24, terzo posto per il tedesco Matzerath con 1’00?22, quarto un Cerasuolo calato nella seconda parte con 1’00?30 18.57: Ai 50 Cerasuolo, ...