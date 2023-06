LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon trionfa nei 100 dorso! De Tullio e Quadarella ok Martinenghi battuto da Kamminga

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.57: Si chiude qui la prima giornata di gare al trofeo Sette Colli. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 10.00 con la seconda giornata di gare. Buona serata! 19.55: Simonadomina i 1500 stile libero con un tempo di grande spessore! 15’53?24 per la romana nella piscina di casa, secondo posto per Maryinez Guillen con 16’24?02, terza Holub con 16’16?09 19.51: 12’41?22 il passaggio ai 1200 metri per, poi Holub e Martinez Guillen 19.49: Ai 1000in 10’33?47, Holub e Martinez Guillen 19.47 Agli 800passa in 8’25?65, Holub, Martinez Guillen 19.45: Ai 600, Holub, Martinez Guillen 19.43: Ai 400in ...