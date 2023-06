LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon in scioltezza migliore dei 100 dorso!

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12: Paola Biagioli con 2’01?45 vince la terza batteria dei 200 stile 11.10: Katie Shanahan, britannica, si aggiudica la seconda batteria dei 200 stile con 2’01?48 davanti a Lisa Angiolini, che è tornata a questa specialità già esplorata ad inizio carriera, con 2’01?56 11.07: La prima delle sette batterie dei 200 stile libero è vinta dalla israeliana Spitz con 2’01?01 11.04: I finalisti dei 400 stile uomini sono Ciampi, Detti, Wiffen, De Tullio, Lamberti, Litchfield, Djakovic, Zirk, Turley, Marchello 11.03: Gabriele Detti domina l’ultima batteria con 3’48?64 che è il secondo miglior tempo, poi Lamberti e Litchfield 11.01: Detti in testa dopo 200 metri con 1’51?22, poi Djakovic e Lamberti 10.58: Matteo Ciampi soffre nel finale ma vince con 4’48?27, davanti all’irlandese Wiffen con 3’49?27, terzo M. De Tullio ...

SEGUI ILDELLE FINALI SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO Programma prima giornata Settecolli 2023 VENERDI' 23 GIUGNO Batterie e serie lente -...La diretta testualedi prima giornata del Trofeo Settecolli 2023 di. Dopo gli Europei dello scorso anno, l'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma ospita la 59° edizione del tradizionale trofeo ...Il 59esimo trofeo Sette Colli sarà trasmesso da Rai Sport +HD, ad eccezione delle batterie della prima giornata che saranno visibilisulla pagina Facebook della Federazione Italia. Finali ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: subito Ceccon nei 100 dorso e la sfida dei 100 rana donne con Pilato, Carraro e Castiglioni OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Sotto il sole di Roma, reso meno imponente da un leggero vento di Ponente si alza il sipario sulla 59esima edizione degli Internazionali di nuoto - Trofeo Sette Colli, in programma al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming deSette Colli 2023 - I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka - La presentazione del Sette Colli 2023 - I nomi nuovi da segui ...