LIVE – Musetti-Rune 4-6 4-4 | quarti di finale Atp Queen’s 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididell’ATP 500 del, in programma dal 19 al 25 giugno. Due belle vittorie per il carrarino sull’erba del torneo londinese, dove ha battuto prima la wild card Choinski e poi il coetaneo Ben Shelton, che alle sue prime partite sulla superficie ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare un giocatore valido anche su questi campi. Perun percorso netto, senza cedere alcun set nei due incontri vinti contro Maxime Cressy e Ryan Peniston. Il match sarà il secondo in ordine cronologico dalle ore 13:00 italiane (le 12:00 inglesi) e potrete seguire ilofferto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo ...

Lorenzosfida Holger Rune nei quarti di finale dell' Atp Queen's sull'erba di Londra . Chi supera il turno, se la vedrà contro il vincente della sfida tra De Minaur e Mannarino. Finisce invece ai ...guadagna una posizione e ottiene il suo best ranking in carriera: è 16°. Crolla Berrettini, ... Ecco l'aggiornamento del ranking ATP SINNER - SONEGO1) NOVAK DJOKOVIC - 7595 punti 2) CARLOS ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Musetti-Choinski - Musetti-Shelton 14:50 Mannarino recupera un break e porta il primo quarto di finale al terzo e decisivo set. 13:59 Amici di OA Sport ben ri ...Super sfida ai quarti del torneo ATP 500 del Queen's: sull'erba londinese si affrontano per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti e Holger Rune, n°6 del mondo. Azzurro sotto un set a zero (4-6).