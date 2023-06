LIVE Musetti-Rune 4-6 3-2 | ATP Queen’s 2023 in DIRETTA | prime fasi del secondo parziale

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Choinski –-Shelton 3-2 Game. Con un ACE l’azzurro porta a casa il quinto gioco. AD-40 Si apre il campo Lorenzo, che chiude con il dritto in contropiede. 40-40 Rovescio incrociato vincente spaziale del danese, che riapre un game che sembrava chiuso. 40-30 Lungo il rovescio del toscano. 40-15 Doppio fallo, il terzo. 40-0 Disastro a rete di, che manda a metà rete la volèe di dritto a campo aperto. 30-0 Servizio, rovescio lungolinea e volèe- Alè Lorenzo! 15-0 CHE PUNTOOO! Scambio rocambolesco vissuto nei pressi della rete con un paio di magie da ambo i lati. Punto che si chiude con lo smash diche colpisce l’avversario. 2-2 Game. Con una prima ...

Il match in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Lorenzosfida Holger Rune per un posto in semifinale al Cinch ...LONDRA (INGHILTERRA) - Lorenzosfida Holger Rune nei quarti di finale dell' Atp Queen's sull'erba di Londra . Chi supera il turno, se la vedrà contro il vincente della sfida tra De Minaur e Mannarino. Finisce invece ai ...guadagna una posizione e ottiene il suo best ranking in carriera: è 16°. Crolla Berrettini, ... Ecco l'aggiornamento del ranking ATP SINNER - SONEGO1) NOVAK DJOKOVIC - 7595 punti 2) CARLOS ...

Musetti-Rune all'Atp Queen's 2023, il risultato in diretta live della partita Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Musetti-Choinski - Musetti-Shelton 14:50 Mannarino recupera un break e porta il primo quarto di finale al terzo e decisivo set. 13:59 Amici di OA Sport ben ri ...Super sfida ai quarti del torneo ATP 500 del Queen's: sull'erba londinese si affrontano per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti e Holger Rune, n°6 del mondo. Azzurro sotto un set a zero (4-6).