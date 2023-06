LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | scatta la P1 | inizia il weekend di Assen

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Quartararo sale al comando in 1:35.937 ma ora Zarco lo scalza in 1:34.496 10.48 Il primo tempo della P1 lo fissa Oira in 1:36.496, quindi Bezzecchi, Martin e Raul Fernandez. 10.48 Quasi tutti i piloti scelgono l’opzione soft-media, le Aprilia e Quartararo doppia media, le KTM hard media 10.47 L’ultimo ad entrare in azione è Fabio Quartararo. Tutti gli altri sono già in pista, pronti per lanciarsi per il primo giro. 10.46 Tutti in pista ad, per sfruttare al massimo i 45 minuti del turno mattutino 10.45 SEMAFORO VERDE!!!!!LA P1 DEL GP D’!!!!!!! 10.43 Un’altra scuderia in piena crisi è la Yamaha, con Fabio Quartararo che ormai sembra avere rinunciato a combattere. Arriverà uno scossone in? ...