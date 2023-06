LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Bezzecchi fa il vuoto su Vinales | 6° Marini | Bagnaia fuori dalla top10 Alle 15 00 la P1

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 Marc Marquez ha vissuto una P1 di totale tranquillità. Non ha voluto correre il minimo rischio, chiudendo 21° a 1.865. A questo punto la P1 finisce qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15.00 per la P2. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.39 Buona risposta di Quartararo che centra il quinto posto a 558 millesimi, mentre Nakagami è l’unica Honda nelle prime 10 posizioni (settimo). Per la KTM, invece, Miller è nono, Binder è 11° a 65 millesimi da Espargarò. L’Aprilia è tranquilla consecondo. 11.37 La Ducati ha piazzato 5 piloti nelle prime 8 posizioni. Mancano all’appello per orae Bastianini. Pecco, come sempre in P1, non ha forzato e darà tutto nella seconda sessione delle ore ...

Domani la Sprint alle 15 in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky I piloti dellascenderanno in pista ad Assen per la prima volta oggi alle 10:45 con le prove libere 1Per l'ottava tappa del mondiale 2023, laarriva in Olanda e più precisamente al TT Circuit di Assen , tracciato situato nella città capoluogo della provincia del Drenthe. I centauri della ...... SKY SPORT SUMMER, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 23 giugno Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore 10.40: prove libere 1Ore 11.40: paddockOre ...

LIVE MotoGP, GP Olanda 2023 in DIRETTA: il duello tra Bagnaia e Martin ricomincia ad Assen OA Sport

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la MotoGP in Olanda, la Formula E a Portland e la tappa di WRC in Kenya. Si parte con la MotoGP, con il ...Prende ufficialmente il via l'attesissimo fine settimana del Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023. Si correrà sull'iconico tracciato di Assen, la cosiddetta "Università dell ...