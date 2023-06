LIVE Italia-Serbia | Nations League volley 2023 in DIRETTA | si alza l’asticella per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la settima giornata delladimaschile. La seconda tappa è ormai entrata nel vivo e glisono in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight. Il cammino degli, dopo un inizio difficile, sta continuando alla grande, Fefè De Giorgi ha richiamato tutti i titolari che hanno vinto gli ultimi Europei e gli ultimi Mondiali e l’ha ripreso a valore. Dopo il successo per 3-0 di ieri contro la Cina i successi consecutivi di Giannelli e compagni salgono a 3. Gli ...