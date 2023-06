LIVE Italia-Serbia 2-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri ad un passo dal successo 18-14

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-15 Pipe vincente di Lavia. 18-15 Diagonale di Vucicevic da seconda linea. 18-14 Fallo di palleggio di Batak. 17-14 STAMPATONA DI MICHIELETTO SU VUCICEVIC! 16-14 Mani-out di Romanò da seconda linea. 15-14 Muro di Nedeljkovic su Giannelli. 15-13 Magia in alzata di Giannelli e spallata di Romanò. 14-13 Peric sale in cattedra e riporta laa -1. 14-11 Spallata di Peric da posto quattro. 14-10 Lungo il servizio di Vucicevic. 13-10 E ancora un mani-out di Peric. 13-9 Si fa perdonare immediatamente Russo. 12-9 Muro di Nedeljkovic su Russo. 12-8 Ennesimo mani-out della partita di Peric. 12-7 Giannelli mette giù una palla a filo rete. 11-7 Questa volta arriva un errore in attacco di Michieletto. 11-6 MURONE DI RUSSO SU KUJUNDZIC! 10-6 In rete il servizio di Peric. 9-5 Ancora Michieletto da ...

Ecco tutti i più recenti ine in Europa CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEDANI CEBALLOS Real Madrid Scadenza nuovo contratto: 2027 La storia tra Ceballos e il Real Madrid continua ancora. ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti...CalcioNapoli24 ha un canale YouTube aggiornato quotidianamente con nuovi video e dirette in... anche prima, durante e dopo le partite del Napoli, in Serie A, Coppa, Champions League, ...

LIVE Italia-Serbia, Nations League volley 2023 in DIRETTA: si alza l'asticella per gli azzurri OA Sport

... ... sezione uno: La Premier League sta cedendo il passo alla First Division, in occasione dell'edizione 2023. Oltre al cambio di nome, la principale ...Lo spirito con il quale Rita Pavone, 50 milioni di dischi venduti nel mondo, anche attrice e autrice, torna in Italia ai live (si parte il 6 luglio a La Milanesiana Festival di Cervia e il 9 luglio al ...