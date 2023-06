LIVE Italia-Serbia 14-6 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | gli azzurri volano nel primo set!

(Di venerdì 23 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-11 Vucicevic passa in mezzo al muro da seconda linea. 23-10 Ancora a segno Romanò da seconda linea. 22-10 ACEEEE DI ROMANO’! 21-10 Spallata nei quattro metri di Romanò. 20-10 Ancora un mani-out di Peric, è l’unica soluzione che sembra funzionare per la. 20-9 ACEEE DI RUSSO! 19-9 Pallonetto spinto di Lavia. 18-9 Mani-out di Petric. 18-8 Muroneeee di Russo su Vucicevic! 17-8 In rete la battuta di Petrovic. 16-8 Invasione a rete di Romanò. 16-7 Parallela paurosa di Romanò. 15-7 Peric a segno da posto due. 15-6 NON SI PASSA! Muro di Russo su Petrovic. 14-6 SPETTACOLO! Volo in difesa di Michieletto e sette in ricostruzione di Russo. 13-6 Romanò trova le mani del muro da seconda linea. 12-6 Ancora un mani-out per Kujundzic. 12-5 Questa volta Kujundzic trova un mani-out. 12-4 Muroneeee di ...

LIVE Italia-Serbia, Nations League volley 2023 in DIRETTA: si alza l'asticella per gli azzurri OA Sport

