L’Inter non si arrende | sul tavolo due contropartite per Bellanova ? SI

Commenta per primo'Italiaè partita benissimo all'Europeo Under 21: sconfitta ...offerte per Singo (piace a Juve e). CON'...Il Milan si sente giustamente in vantaggio,molla la presa e spera nella beffa. Sarà Marcus a scegliere fra due progetti differenti, anche tattici, con due offerte economiche molto simili ......prima che venisse ufficializzato il suo approdo all'Miami. ... Mi sembrava più facile'adattamento rispetto ad altre squadre in ... Sono arrivato in ritardoavendo svolto il ritiro e in fretta ...

Lukaku, no ai 90 milioni dell'Al-Hilal. Ma l'Inter deve sbrigarsi Tuttosport