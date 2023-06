L’Inter e il boomerang dei rinnovi | Brozovic diventa esempio

(Di venerdì 23 giugno 2023)è uno dei nomi caldi del mercato del. La sua cessione permetterebbe alla società di migliorare i conti. Ma è stata la società stessa a rinnovargli il contratto a certe cifre poco più di un anno fa.CHE COSTANO –ormai da qualche anno ha la necessità sistemare il bilancio, e quindi di tagliare i costi della sua rosa. Questo significa che, oltre ad avere limiti nelle spese, serve prestare attenzione anche agli stipendi dei giocatori. Un parametro spesso sottovalutato, ma che appesantisce di molto i conti. Eppure la società ha sempre lavorato per prolungare la permanenza dei suoi titolari. Offrendopluriennali a cifre alte, al top per la Serie A. Una strategia contraddittoria. Che nel caso dita un ...

Soprattutto'esperienza: De Laurentiis ha tra le mani un centravanti letterario con la maschera di Zorro che con Garcia ci starebbe a meraviglia - è una storia già scritta - ma idelle ...... che'anno scorso strappò lo scudetto all'. Maldini avvertì ... Maldini avvertì tutto'ambiente della necessità di aumentare il ... Ora lo stesso effettorischia di ripetersi sull'altra ...Il club inglese ha'ossessione per la Champions League e questo ...Champions League e questo potrebbe anche diventare un... Quando si gioca Manchester City -. Dove vedere in tv e ...