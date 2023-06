Libretto messa matrimonio | come farlo | quali letture scegliere | quali santi mettere

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilnon è un semplice dettaglio da adagiare sui banchi della chiesa dove si svolgerà la celebrazione del rito religioso. Esso è una guida per chi vorrà seguire con attenzione la funzione. Naturalmente, ilè anche un bellissimo ricordo da conservare per chi ha a cuore gli sposi e la loro storia d’amore. Quando gli sposi si siedono insieme per realizzare il propriodisono portati a riflettere e a compiere delle scelte. Saranno proprio loro, infatti, a doverleche verranno recitate durante il Sacramento più importante per la loro vita insieme. Di seguito, ti spiegheremo nel dettaglio, in cosa consiste e cosa dovrebbe necessariamente includere tra, effigi e ...