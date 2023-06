L' ho sentito gridare | nuove rivelazioni su Kata Si indaga su due piste

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Proseguono, senza sosta, le ricerche dileya, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa tredici giorni fa a Firenze. A "Mattino Cinque News", una testimone che conosce molto bene le vie di fuga dell'ex hotel Astor, luogo della sparizione di, racconta di averuna bambina piangere proprio quel giorno: "Questa bambina l'ho sentita piangere e urlare: mamma, mamma, mamma - ha raccontato la signora Elisa al programma di Canale 5 -, è vero che in quell'hotel ci sono molto bambini. Non era un grido come gli altri: mi si è spezzato il cuore quando hoquelle urla". Scomparsa: in diretta a #Mattino5 parla una testimone "Hoqui una bambina piangere" pic.twitter.com/7F6hzzqtqv — Mattino5 (@mattino5) June 22, 2023 Un racconto importante, sul ...