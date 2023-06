Fotogallery - Chi è Bruna Biancardi, la compagna di Neymar INNAMORATI Fotogallery - Eros Ramazzotti in Messico con Dalila Gelsomino IL SI' DEL CALCIATORE Fotogallery -e Miriam Sette si sono sposati LUI LAVORA, LEI DORME Fotogallery - Enock Barwuah e Giorgia Migliorati a Santorini in luna di miele ECCO CHI C'ERA Fotogallery - La festa di ...Fotogallery - Eros Ramazzotti con Cesare Augusto nell'ovetto INNAMORATI Fotogallery - Eros Ramazzotti in Messico con Dalila Gelsomino IL SI' DEL CALCIATORE Fotogallery -e Miriam ...Il mese di giugno è il preferito dai calciatori per sposarsi. Dopo le nozze di Mattia Zaccagni con Chiara Nasti , ecco l'album del sì pronunciato dae Miriam Sette nella tenuta Castelbuono di Assisi. Per il centrocampista della Roma si tratta della seconda volta, dopo il rito civile celebrato alla vigilia di Natale del 2020. ...

Leonardo Spinazzola si è sposato, guarda le foto del sì a Miriam Sette TGCOM

Si celebra il matrimonio di Leonardo Spinazzola e Miriam Sette: è il secondo, la location è Assisi ...Dopo le nozze con rito civile, ora la cerimonia religiosa ad Assisi per il calciatore della Roma Quali sono i megatrend tecnologici che influenzano la società, e quali saranno le prospettive di invest ...