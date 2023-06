(Di venerdì 23 giugno 2023)acquisto stagionale per ilche rende noto l'ingaggio di Stijn Spierings, centrocampista olandese di 27 anni che arriva come free...

... ma l'ufficializzazione ancora non è arrivata) torna di moda il 28enne delSeko Fofana (l'ex ... Leggi anche Juventus - Allegri: decisione. Arriva Weah! Addio Conference League Iscriviti ...Parliamo di Lois Openda, attaccante delautore di 21 gol in questa stagione, che cercherà di ... ci sono Napoli ed Inter, ma nessuna delle due ha presentato ancora un'offertaalla ...Diversi profili seguiti, ora dopo l'arrivodi Garcia il club azzurro potrà stringere i ... Hancko del Feyenoord e Danso del

Lens, UFFICIALE il primo colpo Champions | Mercato ... Calciomercato.com

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Openda. Il Lens però per il proprio attaccante spara alto. Richiesta choc Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Openda. Il Lens però per il proprio atta ...L’attaccante del Lens nel corso di un’intervista rilasciata a L’Equipe: “ È inevitabile che i tifosi non vogliano vedermi partire, capisco il loro attaccamento e sarò sempre legato a questa società” ...