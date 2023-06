Le liquidazioni dei dipendenti pubblici vanno erogate subito La Consulta crea un “guaio” all’Inps

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) La liquidazione spetta al dipendente pubblico nel momento in cui lascia il lavoro e non può essere differita. Con un’importante sentenza (sentenza 130) depositata oggi la Corte Costituzionale afferma che il rinvio dell’erogazione del Tfs “contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”. In attesa del trattamento di fine servizio in questo momento, calcola uno studio della Uil, ci sono 1,6 milioni di pensionati del pubblico impiego. Mentre l’Inps calcola le somme che quindi non possono più essere procrastinate e devono essere versate aiin 13,9 miliardi di euro. Il trattamento di fine servizio, spiega ancora la Corte Costituzionale, costituisce “un emolumento ...