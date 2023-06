Le indagini su Esselunga per i dipendenti impiegati attraverso le cooperative

...il presunto 'schema' illegale accertato in numerose altredel pm Storari su grandi gruppi della logistica e della distribuzione, come Dhl e Bartolini. Per l'accusa, anche nel caso, ...Secondo l'accusa Minenna facilitava lo sdoganamento delle merci in cambio di un posto nella Lega e della conferma del suo ruolo •, la catena di supermercati, è sott'per false ...Citato nelle carte dell'inchiesta, è coinvolto in almeno altre duesimili : Spreafico e Fratelli Beretta. Cairoli figura nellecome ' amministratore di fatto ' di una ...

Esselunga, indagini su frode fiscale: sequestrati 48 milioni Sky Tg24

Sequestro preventivo d’urgenza per quasi 48 milioni nei confronti di Esselunga. E’ quanto si apprende da una nota della procura di Milano che riferisce di un’indagine svolta dal Nucleo di… Leggi ...La società di supermercati è accusata di sfruttamento dei lavoratori e di frode fiscale, e le sono stati sequestrati 48 milioni di euro ...