Le autorità Usa sapevano da giorni dell’implosione del Titan Diversivo?

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’aspetto più ridicolo della faccenda è che in realtà non è nemmeno vero che li hanno soccorsi, i ricchi. O meglio, le ricerche sono partite ma a tragedia, purtroppo, già consumatasi. Come riportato oggi dal Wall Street Journal, la Marina Usa aveva rilevato subito l’implosione del, grazie ad un sistema di rilevamento acustico top secret progettato per individuare i sottomarini nemici. La Us Navy si è messa in ascolto non appena il batiscafo ha perso le comunicazioni. Poco dopo, il suono di un’implosione. Ma leUsa non hanno voluto rovinarci la suspense della storia “stanno finendo l’ossigeno”, non hanno voluto interrompere un’emozione. “Sebbene non definitiva, questa informazione è stata immediatamente condivisa” con il comandante delle operazioni di ricerca e soccorso, scrive il WSJ. Quindi, l’amministrazione Biden sapeva da ...