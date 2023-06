Lazio | Jorginho è un rebus Torreira no

(Di venerdì 23 giugno 2023) ROMA - P arte. No, vuole restare. Dall'Inghilterra rimbalzano indiscrezioni contrastanti su. C'è chi lo dà in partenza in vista degli arrivi di Harvetz e Rice all'Arsenal. C'è chi assicura ...

dovrebbe tagliarsi l'ingaggio da 6,5 milioni, servirebbe un dimezzamento . Laa questo punto tenterebbe di utilizzare il Decreto Crescita per agevolare l'operazione. Resta un affare ...vuole restare in InghilterraA complicare le cose, oltre allo stipendio particolarmente elevato, ci sarebbe anche la volontà del calciatore. Maurizio Sarri (LaPresse) - Calciomercato.Suggestioneper il calciomercato della: sistemando questo dettaglio l'affare è possibile Secondo quanto riporta l'odierna edizione del Corriere dello Sport, per lanon tramonta la pista che ...

Calciomercato Lazio, suggestione Jorginho: ecco cosa serve per il colpo Lazio News 24

[themoneytizer id=”99064-6] Come scrive l’edizione odierna de Il Tempo, sui nomi ci sono ancora delle incognite ma la strategia è chiara. Serve un terzino sinistro, possibilmente Luca Pellegrini, un ...Niente da fare per il ritorno di Jorginho in Serie A: il centrocampista della nazionale ha detto no al corteggiamento ...