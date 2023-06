Laura Dern | premiata con il Filming Italy International Award

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ci siamo, è iniziata ufficialmente la sesta edizione delSardegna. Tra gli ospiti di questa nuova edizione ci sarà anche la star americanaricevera un premio? Questa sera lariceverà il riceverà stasera. La carriera Pluriattrice cinematografica e televisiva,si è aggiudicata il Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista, il Golden Globe, il Critics’ Choice, il Premio Bafta e lo Screen Actors Guild, per l’interpretazione dell’avvocato divorzista Nora Fanshaw in Storia di un matrimonio. Le ...