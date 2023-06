L’Atalanta vuole Bilal Touré | 25 milioni e una concorrenza spietata fronte Premier

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 giugno 2023)è fortemente sondato dalper potenziare l’attacco, ma occhio alladellaLeaguepunta forte sul centravanti offensivo: classe 2001 in forza all’Almerià con 21 presenze, 7 goal e 2 assist realizzati nel corso dell’ultima stagione. Oltre ad Isaksen, i nerazzurri hanno messo anche il suo nome tra le file degli attaccanti da comprare, ma cosa risulta in questo momento? L’Almerià perchiede almeno 25di euro, e la Dea deve anche vedersela con unaabbastanza agguerrita soprattutto inLeague. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, considerando che prima di tutto il reparto ...