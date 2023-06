Larry Wright sbarca a Fiumicino | abbigliamento vintage e sorriso contagioso

(Di venerdì 23 giugno 2023) ROMA - E' tornato così come era andato via, con una sciarpa del Bancoroma al collo, e la mitica canottiera numero 4.torna nella Capitale dopo aver scritto le pagine più belle del basket ...

ROMA - E' tornato così come era andato via, con una sciarpa del Bancoroma al collo, e la mitica canottiera numero 4.torna nella Capitale dopo aver scritto le pagine più belle del basket romano . Al cestista americano bastarono due anni per passare dal parquet del Palaeur alla leggenda: scudetto al ..." È stato emozionante vedere l'abbraccio dei grandi campioni, a partire da, che nel 1983 vinsero lo scudetto di basket con la Virtus Banco di Roma. Si sono rivisti dopo tanti anni e sono ...Un applauso rompe il brusio dell'Aula Giulio Cesare. Il sindaco di Roma entra in Campidoglio, ma non si tratta di Roberto Gualtieri, bensì di, il funambolo capace di guidare Roma allo scudetto del basket. Quarant'anni dopo si celebra l'impresa di quel Banco che sarebbe diventato campione di tutto, issandosi in cima al mondo ...

Quarant'anni dopo lo storico scudetto conquistato con il Banco di Roma, Larry Wright è stato ricevuto in Campidoglio. Ecco le foto dell'evento.Lacrime e brividi. Dagli Usa è arrivato il play che fece impazzire tutti: l’abbraccio con coach Bianchini, Gilardi e tanti altri, a partire dall’avversario Marzorati ...