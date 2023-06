L’Arabia Saudita si fionda su Lobotka | la reazione del Napoli al ‘fiume’ di milioni

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 23 giugno 2023) Al-Ahly e Al-Nassr tentano il colpo per Stanislavcon undi. Arriva ladi Aurelo De Laurentiis. Non sorprende che i gioielli delsiano considerati ‘appetibili’ sul mercato, considerando l’eccellente stagione della squadra guidata da Luciano Spalletti, che si è conclusa con la conquista di uno Scudetto più che meritato. Ad avanzare ed affacciarsi prepotentemente sul mondo del mercato èche ultimamente si sta accaparrando pezzi grossi ‘europei’ del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o addirittura Kalidou Koulibaly, strappandoli ai top club con fiumi di. L’ultimo a finire nell’interesse dei club sauditi, in particolare l’Al-Ahly e l’Al-Nassr, è Stanislav. ...