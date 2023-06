L’alimentazione giusta per chi si allena | suggerimenti degli esperti

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 23 giugno 2023) Life&People.it Chi pratica sport sa bene che il solomento non basta per ottenere risultati. Questo, infatti, ha bisogno di una grande alleata che lo supporta e lo rende vincente: un’alimentazione sana ed equilibrata. Un connubio indissolubile che permette di rimanere in forma,- unendo anche il giusto riposo – supportando lo stato psicofisico, dando al corpo laenergia evitando carenze. L’mento, dunque, prima che in palestra o all’aria aperta, inizia a tavola scegliendo alimenti giusti che sono in grado di supportare l’organismo nei momenti di maggiore sforzo ma anche prima e dopo, in particolare ora, con il grande caldo. Vediamo quali sono le regole delda seguire per unmento efficace e duraturo. I consigli: ...