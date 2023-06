(Di venerdì 23 giugno 2023) L’ordine viene eseguito intorno a mezzogiorno. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera: “Aspettiamo cheriferisca in Aula”. Passano cinque ore e tocca a Massimiliano Romeo, c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E' una dinamica già vista con Conte e con Draghi: è la modalità. Il vicepremier punta a far dimettere Santanchè per indebolire Giorgia Meloni. Un missile a doppia gittata: su Palazzo Chigi, ...Rispetterò il voto del Parlamento ma personalmente ritengo che la strada per finanziare lo sviluppo del Paese sia un'altra", riopete. In mattinata un altro: " Per quanto riguarda l'...Meglio, aggiunge, finanziarsi coi Btp, ossia con debito 'in mano a risparmiatori italiani'. ... 'Governo fantasma', l'di Elly Schlein. Mentre Enrico Borghi di Iv punta i riflettori sull'...

L'affondo di Salvini su Santanchè per indebolire Meloni. Che scompare per 36 ore Il Foglio

La Lega e un pezzo di FI chiedono alla ministra di riferire in Aula. Il leader punta alle dimissioni. La premier teme nuove rivelazioni sui bilanci di Visibilia e il ruolo di La Russa ...Daniela Santanché diventa il terminale delle tensioni interne alla maggioranza su vari fronti, dal Mes alla ricostruzione. La Lega chiede che chiarisca in ...