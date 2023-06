“La vita in diretta” | Alberto Matano costretto a fermare tutto | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 23 giugno 2023) NEWS TV. Nella puntata di ieri de “Lain”, il conduttoreè statoa intervenire in seguito alle parole forti pronunciate da una delle ospiti in studio. Il noto conduttore televisivo non si sarebbe mai aspettato un simile scambio di opinioni durante la trasmissione. Leggi anche:travolto dal lutto improvviso: l’annuncio in lacrime a LainLeggi anche:rompe il silenzio sulla suocera di Giulia Tramontano “Lain”: la puntata di ieri 22 giugno “Lain” è un programma televisivo in onda su Rai 1 che affronta vari aspetti ...